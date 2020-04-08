Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в «Реал»
ТАСС, 8 апреля. Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс заявил о желании вернуться в родной клуб. Слова испанского голкипера приводит издание Mundo Deportivo.
ТАСС, 8 апреля. Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс заявил о желании вернуться в родной клуб. Слова испанского голкипера приводит издание Mundo Deportivo.
1 мая 2019 года Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки португальского «Порту».
Спустя шесть дней его выписали из больницы, после чего голкипер в официальных встречах не участвовал.
«Я бы хотел однажды вернуться в “Реал”. Считаю этот клуб своим домом, хотя отсутствовал в течение пяти лет. Я провел в команде 25 лет. Разумеется, убежден, что
Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого является. В составе «Реала» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Вместе с «Порту» игрок стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).