Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в «Реал»

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1 мая 2019 года Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки португальского «Порту».

Спустя шесть дней его выписали из больницы, после чего голкипер в официальных встречах не участвовал.

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«Я бы хотел однажды вернуться в “Реал”. Считаю этот клуб своим домом, хотя отсутствовал в течение пяти лет. Я провел в команде 25 лет. Разумеется, убежден, что когда-нибудь вернусь», — сказал футболист.