Украинский футболист провалил просмотр и посоветовал казахстанскому клубу купить Месси

«Серьезные курьезы со мной не случались. Был момент, когда после “Карпат” я поехал на сборы в Турцию к команде “Шахтер” из Караганды. Меня пригласили, я там сыграл две игры, забил гол и думал, что меня точно возьмут. Ребята в команде говорили, что неплохой футболист приехал. Впоследствии мне говорят: “Мы на эту позицию ищем более сильного игрока”. Я им ответил, чтобы они купили Месси, развернулся и ушел», — рассказал Мартынюк.