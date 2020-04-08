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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

Украинский футболист провалил просмотр и посоветовал казахстанскому клубу купить Месси

Украинский защитник львовского «Руха» Ярослав Мартынюк вспомнил о том, как проходил просмотр в карагандинском «Шахтере». Его слова приводит официальный сайт украинского клуба.

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«Серьезные курьезы со мной не случались. Был момент, когда после “Карпат” я поехал на сборы в Турцию к команде “Шахтер” из Караганды. Меня пригласили, я там сыграл две игры, забил гол и думал, что меня точно возьмут. Ребята в команде говорили, что неплохой футболист приехал. Впоследствии мне говорят: “Мы на эту позицию ищем более сильного игрока”. Я им ответил, чтобы они купили Месси, развернулся и ушел», — рассказал Мартынюк.

Напомним, Мартынюк проходил просмотр в «Шахтере» зимой 2015 года, однако до подписания контракта дело не дошло. После этого он перешел в солигорский «Шахтер».

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