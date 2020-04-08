Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан рассчитывает на переход Мбаппе в «Реал»

«Реал» продолжает проявлять интерес к форварду «Пари Сен-Жермен» Мбаппе, сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сообщается, что Мбаппе является главной трансферной целью наставника «Королевского клуба» Зинедина Зидана, который хотел бы подписать игрока в летнее трансферное окно. Однако сам французский клуб работает над продлением контракта с Мбаппе до 2025 года. Игроку готовы предложить двойное повышение зарплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА изменит сроки трансферных окон из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Лучший бомбардир чемпионата Англии в истории попал в больницу
Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для игр Серии A
Противник спорта РФ отреагировал на сведения о взятке ФИФА за ЧМ
Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии доигран не будет
ФИФА изменит сроки трансферных окон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь