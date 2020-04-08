Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
12:41 (мск), источник: ТАСС

Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии по футболу доигран не будет

ТАСС, 8 апреля. Руководство Английской премьер-лиги в ближайшее время примет решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Об этом заявил технический директор итальянского футбольного клуба «Удинезе» Пьерпаоло Марино, комментарий которого приводит портал Football Italia со ссылкой на телеканал Sportitalia.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. «Удинезе» и английским «Уотфордом» владеет итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В Бельгии уже санкционировали окончание чемпионата, несмотря на угрозу санкций со стороны УЕФА. Премьер-лига скоро выпустит аналогичное заявление, потому что ситуация становится очень серьезной», — заявил Марино.

На данный момент в мире приостановлено большинство национальных чемпионатов. 2 апреля руководство чемпионата Бельгии выступило с рекомендацией досрочно завершить первенство. Решение должна принять генеральная ассамблея клубов 15 апреля. Чемпионат Бельгии может стать первым национальным футбольным турниром, который не будет доигран из-за пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.

Читайте также
Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Лучший бомбардир чемпионата Англии в истории попал в больницу
Зидан рассчитывает на переход форварда ПСЖ в «Реал»
Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для игр Серии A
Противник спорта РФ отреагировал на сведения о взятке ФИФА за ЧМ
ФИФА изменит сроки трансферных окон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь