Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии по футболу доигран не будет

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Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. «Удинезе» и английским «Уотфордом» владеет итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо.

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«В Бельгии уже санкционировали окончание чемпионата, несмотря на угрозу санкций со стороны УЕФА. Премьер-лига скоро выпустит аналогичное заявление, потому что ситуация становится очень серьезной», — заявил Марино.

На данный момент в мире приостановлено большинство национальных чемпионатов. 2 апреля руководство чемпионата Бельгии выступило с рекомендацией досрочно завершить первенство. Решение должна принять генеральная ассамблея клубов 15 апреля. Чемпионат Бельгии может стать первым национальным футбольным турниром, который не будет доигран из-за пандемии.