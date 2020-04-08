Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии по футболу доигран не будет
ТАСС, 8 апреля. Руководство Английской
ТАСС, 8 апреля. Руководство Английской
Чемпионат Англии приостановлен
«В Бельгии уже санкционировали окончание чемпионата, несмотря на угрозу санкций со стороны УЕФА.
На данный момент в мире приостановлено большинство национальных чемпионатов. 2 апреля руководство чемпионата Бельгии выступило с рекомендацией досрочно завершить первенство. Решение должна принять генеральная ассамблея клубов 15 апреля. Чемпионат Бельгии может стать первым национальным футбольным турниром, который не будет доигран
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.