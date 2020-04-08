«Кайратовцы, астанчане и другие». За кем из экс-футболистов КПЛ следить в чемпионате Беларуси

В белорусском чемпионате сыграно три тура, по их итогам лидирует «Энергетик-БГУ», который возглавляет экс-тренер «Атырау» и «Ордабасы» 57-летний Владимир Белявский. Понятно, что это только начало сезона и впоследствии все может кардинально измениться для столичного клуба, но три победы кряду не могут не вызывать уважения. Причем одна из них одержана над 15-кратным чемпионом — БАТЭ.

Главной ударной силой «Энергетика-БГУ» является воспитанник «Пахтакора» Джасурбек Яхшибоев, который был арендован до конца года у ташкентского клуба. 22-летний Яхшибоев уже забил три гола в трех матчах, в каждом из которых создавал серьезное давление на ворота соперников. Яхшибоев очень хорошо оснащен технически и обладает приличной скоростью. Можно даже не сомневаться в том, что рано или поздно он окажется в более солидном клубе, хотя мы уже писали о том, что «Кайрату» стоило бы к нему присмотреться, тем более в Беларуси считают его сильнее Гулжигита Алыкулова, перешедшего зимой в стан алматинцев из «Немана».

Есть в «Энергетике» другой представитель узбекской школы футбола — Шахбоз Умаров, действующий на позиции вингера. О его игровых качествах, как и о Яхшибоеве, лестно отзывался Белявский. Кстати, он также был взят в аренду до конца года, но только у АГМК из Алмалыка (Ташкентская область). 21-летний Умаров мог открыть счет своим голам в последнем туре, но из убойной позиции не смог переиграть вратаря «Минска» Артема Леонова. Пока Умаров выходит лишь на замену, так как, по словам того же Белявского, болел, но со временем должен занять прочное место в стартовом составе. В ближайшем будущем они с Яхшибоевым вполне могут оказаться в казахстанской премьер-лиге, а именно в командах, делающих ставку на молодых перспективных игроков.

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Как известно, за «Рух» выступает кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев, в то время как брестчан тренирует экс-наставник «Актобе» Александр Седнев, которому в качестве старшего тренера помогает казахстанец Андрей Ферапонтов, уже работавший на родине на клубном уровне, а также в молодежной сборной Казахстана. Пока их «Рух» идет на 12-м месте из 16-ти. Победив в стартовом матче «Динамо-Минск» — 1:0, брестский клуб с аналогичным счетом проиграл «Энергетику-БГУ» и БАТЭ.

22-летний Васильев вторую часть прошлого сезона отыграл за «Динамо-Брест», с которым отпраздновал чемпионство. Однако закрепиться в команде не смог, вследствие чего в феврале на правах аренды перешел в «Рух». На новом месте уроженец Караганды должен прижиться. Что касается 43-летнего Ферапонтова, то в последние годы он считался одним из самых перспективных специалистов в Казахстане, доказательством чему, собственно, и служит его отъезд в Беларусь.

Из бывших игроков КПЛ за «Ислочь» играет 33-летний Сергей Концевой, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тобол» в 2012 году. Его одноклубниками являются 34-летний полузащитник Александр Быченок, проведший семь игр за «Кайрат» в 2012-м, 26-летний оборонец Сандро Цвейба, отыгравший сезон 2016 года за «Актобе» и 28-летний нападающий Александр Макась, забивший всего один гол в 24 матчах чемпионата за «Атырау» в 2016-м.

Из них только Быченок не сыграл ни одного матча в новом сезоне, а Макась отметился дублем в последнем матче со «Слуцком», что, в общем-то, не помогло его команде избежать домашнего поражения со счетом 2:3.

За солигорский «Шахтер» бегают Юлиус Сзоке и Аздрен Ллулаку. 24-летний словак сезон 2016 и 2017 годов провел за карагандинский «Шахтер», сыграв в КПЛ 55 матчей и забив пять мячей. И вот уже как третий год проводит в составе белорусского клуба, в котором также считается основным игроком. 32-летний албанец после неудачного опыта в «Астане» и «Тоболе» в 2017-м сильный сезон-2018/19 провел за румынскую «Астру» в высшей лиге, отметившись семью голами и шестью результативными передачами в 34 матчах. В Солигорск перебрался летом прошлого года, и пока дела у него обстоят не очень хорошо — одно взятие ворот в шести играх предыдущего сезона и две безрезультативные встречи в этом году. Еще за белорусский «Шахтер» выступает 29-летний защитник Сергей Политевич, не закрепившийся в «Кайрате» и покинувший алматинскую команду в минувшее зимнее трансферное окно. За «горняков» в этом году сыграл шесть полных матчей, три из них в чемпионате, два — в Кубке и один — в Суперкубке Беларуси.

«Динамо-Брест» представляют 32-летний Сергей Кисляк и 30-летний нападающий/вингер Михаил Гордейчук. Кисляк, как помнится, в феврале 2018 года подписал однолетний контракт с павлодарским «Иртышом», а уже в июле был отчислен за низкие показатели (не забил пенальти литовскому «Тракаю», и клуб вылетел из Лиги Европы-2018/19). В Бресте он пришелся ко двору. Уроженец Сарани Гордейчук провалился в «Тоболе» в прошлом году. Правда, начало сезона было обнадеживающим: во втором туре забил два гола в ворота «Тараза» (4:1), после чего наступила четырехмесячная голевая «засуха» и в июле обе стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию. Вторую часть сезона-2019 провел сносно за «Динамо-Брест» — четыре гола в 11 играх, в нынешнем пока не отличился — провел пять матчей во всех турнирах и 0 мячей.

За «Динамо-Минск» «пылит» 33-летний экс-защитник «Астаны» Игорь Шитов, дважды выигравший с северянами «золото» КПЛ (2016, 2017) и становившийся обладателем Кубка (2016) и Суперкубка Казахстана (2018). Из-за травм не так много играл за динамовцев, а недавно и вовсе был сослан в дублирующий состав главным тренером Сергеем Гуренко.

Зимой в БАТЭ вернулся 33-летний Александр Володько, сыгравший 26 матчей за карагандинский «Шахтер» в 2018 году. По завершении того сезона белорус перешел в солигорский «Шахтер», где должен был стать ключевым игроком, но, увы, из-за травм сыграл всего четыре матча в первенстве молодежных команд. В нынешнем БАТЭ ему пока не находится место в составе.

За текущего аутсайдера чемпионата Беларуси «Белшину», занимающую последнее, 16-е место после трех поражений подряд, играют 26-летний Максим Грек и 33-летний Леонид Ковель. Грек в свое время привлекался в молодежную сборную Казахстана и провел один матч за «Ордабасы» в премьер-лиге. В феврале сменил латвийский «Даугавпилс» на «Белшину», где не имеет должной игровой практики. Ковель также пришел в бобруйский клуб зимой из «Минска» и, в отличии от Грека, выходил на поле с первых минут во всех трех матчах нового сезона, даже забив один гол. В 2013-м Талгат Байсуфинов видел в нем основного игрока павлодарского «Иртыша», но из-за травмы Ковель смог принять участие лишь в шести играх.

Добавим, что матчи четвертого тура чемпионата Беларуси пройдут с 10 по 13 апреля.