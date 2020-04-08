«Севилья» сократила зарплату футболистам на 70% на время пандемии
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Севилья» сократил зарплату игрокам и тренерскому штабу команды на 70%
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Севилья» сократил зарплату игрокам и тренерскому штабу команды на 70%
Также уменьшена зарплата членов совета директоров клуба.
Часть сотрудников будет отправлена в отпуск, остальным сократят количество рабочих часов.
В общей сложности меры коснутся более 300 работников клуба.
Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Ранее на сокращение зарплаты игроков на 70% пошли испанские «Барселона» и «Атлетико».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. Испания на втором месте в мире по числу зараженных — более 140 тыс., 14 тыс. человек скончались.