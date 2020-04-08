«Севилья» сократила зарплату футболистам на 70% на время пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. Испания на втором месте в мире по числу зараженных — более 140 тыс., 14 тыс. человек скончались.