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13:35 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» сократила зарплату футболистам на 70% на время пандемии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Севилья» сократил зарплату игрокам и тренерскому штабу команды на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 08.04
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Также уменьшена зарплата членов совета директоров клуба.

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Часть сотрудников будет отправлена в отпуск, остальным сократят количество рабочих часов.

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В общей сложности меры коснутся более 300 работников клуба.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Ранее на сокращение зарплаты игроков на 70% пошли испанские «Барселона» и «Атлетико».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. Испания на втором месте в мире по числу зараженных — более 140 тыс., 14 тыс. человек скончались.

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