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14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-футболиста «Ливерпуля» Йона Арне Риисе и его дочь госпитализировали после ДТП

Бывший защитник «Ливерпуля» Йон Арне Риисе и его 19-летняя дочь Ариана были госпитализированы после автомобильной аварии, которая произошла вчера, 7 апреля, сообщает Dagbladet.

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Источник: AP 2020

Риисе вместе с дочерью возвращались домой. Экс-футболист столкнулся с другой машиной, когда объезжал дорожное препятствие. Йон и Ариана избежали серьёзных травм. Обоих сегодня выписали из больницы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Риисе выступал за «Ливерпуль» с 2001 по 2008 год. В составе красных норвежец завоевал семь трофеев, включая титул Лиги чемпионов (2005) и Кубок Англии (2006). Защитник играл также за «Олесунн», «Монако», «Рому», «Фулхэм», АПОЭЛ, «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс».

Йон Арне завершил карьеру профессионального футболиста в 2016 году.

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