Экс-футболиста «Ливерпуля» Йона Арне Риисе и его дочь госпитализировали после ДТП

Риисе вместе с дочерью возвращались домой. Экс-футболист столкнулся с другой машиной, когда объезжал дорожное препятствие. Йон и Ариана избежали серьёзных травм. Обоих сегодня выписали из больницы.

Риисе выступал за «Ливерпуль» с 2001 по 2008 год. В составе красных норвежец завоевал семь трофеев, включая титул Лиги чемпионов (2005) и Кубок Англии (2006). Защитник играл также за «Олесунн», «Монако», «Рому», «Фулхэм», АПОЭЛ, «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс».