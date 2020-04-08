Экс-игрок казахстанского клуба попал в символическую сборную тура зарубежного чемпионата

В минувшем туре 28-летний белорус оформил дубль за «Ислочь», отличившись на 48-й и 58-й минутах соответственно, что позволило его команде повести со счетом 2:1. Однако «Ислочь» не удержала это преимущество, пропустив в дальнейшем два мяча и проиграв домашний матч «Слуцку» с итоговым результатом 2:3.

Это поражение стало первым для «Ислочи» при двух победах на старте сезона, по итогам третьего тура она с шестью очками расположилась на четвертом месте из 16-ти. Следующую игру проведет в гостях против «Динамо-Брест» 12 апреля.

За клуб из Минской области Макась выступает с 2019 года. На родине также играл за «МТЗ-РИПО», «Минск», «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо». Еще привлекался в юношескую и молодежную сборные Беларуси, в активе имеет один матч за национальную команду. За рубежом защищал цвета только «Атырау» в 2016 году, забив один мяч в 24 играх КПЛ.