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14:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Игроков «Тоттенхэма» вывели на тренировку в парк вопреки пандемии коронавируса

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вывел футболистов на тренировку в парк вопреки правилам социального дистанцирования на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:26 MSK, 08.04
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Уточняется, что одним из игроков, принявших участие в занятии, является полузащитник Танги Ндомбеле.

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В том же парке были замечены защитник Давинсон Санчес и полузащитник Райан Сессеньон, которые занимались отдельно от группы Моуринью.

По информации издания, специалист проинструктировал игроков о правилах социального дистанцирования, но они были нарушены. После этого руководство «шпор» напомнило сотрудникам клуба и футболистам об этих правилах. На фоне пандемии коронавируса рекомендуемое расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров.

Ранее сообщалось, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви планирует использовать сотрудников домашнего стадиона команды для работы в собственном загородном доме. Леви собирается платить им из личных средств.

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