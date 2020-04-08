Игроков «Тоттенхэма» вывели на тренировку в парк вопреки пандемии коронавируса

В том же парке были замечены защитник Давинсон Санчес и полузащитник Райан Сессеньон, которые занимались отдельно от группы Моуринью .

По информации издания, специалист проинструктировал игроков о правилах социального дистанцирования, но они были нарушены. После этого руководство «шпор» напомнило сотрудникам клуба и футболистам об этих правилах. На фоне пандемии коронавируса рекомендуемое расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров.