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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшего бомбардира в истории «Астаны» проверят на коронавирус

Экс-форвард «Астаны» Патрик Твумаси вместе с одноклубниками по турецкому «Газиантепу» сдаст тест на коронавирус, сообщает Sport.Haber7.com.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:26 MSK, 08.04

20 апреля в расположение клуба вернутся футболисты, которым разрешили уехать домой. Они проведут две недели в карантине, а 5 мая команда возобновит тренировки — в этот же день все игроки, тренеры и сотрудники «Газиантепа» пройдут тестирование на коронавирус.

Что полезно знать
Если сидишь дома

25-летний Твумаси остался в Газиантепе и не поехал в родную Гану. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал четыре ассиста в 23 матчах, а его команда после 26 туров идет на девятом месте из 18 клубов.

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Чемпионат Турции, который приостановили 19 марта, может возобновиться 1 июня. Ранее появилась информация, что лиге предложили провести свои матчи в Казахстане. По последним данным, в Турции зафиксировано 34 тысячи 109 случаев заражения коронавирусом, 1582 человек выздоровели, 725 умерли.

В «Газиантепе» Твумаси играет на правах аренды. Права на форварда принадлежат испанскому «Алавесу», который купил его у «Астаны» летом 2018 года за 3 миллиона евро, сделав трансфер ганца самой дорогой продажей в истории КПЛ.

Казахстанский клуб Твумаси покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче. Вместе с «Астаной» он четырежды выигрывал КПЛ, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

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