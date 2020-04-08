Лучшего бомбардира в истории «Астаны» проверят на коронавирус

20 апреля в расположение клуба вернутся футболисты, которым разрешили уехать домой. Они проведут две недели в карантине, а 5 мая команда возобновит тренировки — в этот же день все игроки, тренеры и сотрудники «Газиантепа» пройдут тестирование на коронавирус.

Что полезно знать Если сидишь дома

25-летний Твумаси остался в Газиантепе и не поехал в родную Гану. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал четыре ассиста в 23 матчах, а его команда после 26 туров идет на девятом месте из 18 клубов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Турции, который приостановили 19 марта, может возобновиться 1 июня. Ранее появилась информация, что лиге предложили провести свои матчи в Казахстане. По последним данным, в Турции зафиксировано 34 тысячи 109 случаев заражения коронавирусом, 1582 человек выздоровели, 725 умерли.

В «Газиантепе» Твумаси играет на правах аренды. Права на форварда принадлежат испанскому «Алавесу», который купил его у «Астаны» летом 2018 года за 3 миллиона евро, сделав трансфер ганца самой дорогой продажей в истории КПЛ.