«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н’Домбеле на улице
Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью, который нарушил правил карантина, введённого
Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью, который нарушил правил карантина, введённого
По данным источника, в клубе остались недовольны тем, что португалец провёл тренировку для полузащитника Тангая Н’Домбеле в парке. Также отдельно от них занимались Райан Сессеньон и Давинсон Санчес.
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«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.