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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

Не пошло после Казахстана. Надежда «Кайрата» прошлых лет не может найти клуб с 2019 года

Бывший футболист «Кайрата» Иво Иличевич не смог найти новый клуб за последние два трансферных окна. Согласно данным Transfermarkt, 33-летний хорватский полузащитник остается без работы с лета прошлого года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как известно, легионер сезоны 2017 и 2018 годов провел в «Кайрате». При этом очень нравился главному тренеру Кахаберу Цхададзе, работавшему в алматинском клубе в период 2016—2017 годов. Грузинский специалист частенько хвалил своего бывшего подопечного на послематчевых пресс-конференциях, причисляя его к тем футболистам, которым было по силам сделать разницу на поле.

С тренером трудно было не согласиться, даже не в самых лучших своих игровых кондициях Иличевич выделялся на фоне других игроков южан, проведя в общей сложности 41 матч, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Несмотря на достаточно сносные показатели, от Иво ждали более конструктивной игры, но он при своем опыте не стал настоящим лидером «Кайрата» и не оправдал надежды клубного руководства. В итоге, в январе 2019 года перебрался в клуб немецкой Бундеслиги «Нюрнберг».

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На тот момент «Нюрнберг» вел отчаянную борьбу за выживание и в конце концов, ее проиграл, финишировав с 19 очками на последнем, 18-м, месте и вылетев в низший дивизион. Иличевич принял участие всего в трех матчах — против «Аугсбурга» (3:0), «Баварии» (1:1) и «Фрайбурга» (1:5), в которых выходил на замену, проведя на поле суммарно 39 минут. По завершении чемпионата хорват покинул немецкий клуб и с тех пор не может найти новое место работы.

Некоторые зарубежные СМИ очень удивлены этим фактом при достаточно неплохой квалификации игрока, к которому не проявили интерес даже клубы из постсоветского пространства. И это при том, что он мог бы им достаться бесплатно.

Добавим, что Иличевич начинал свою карьеру в качестве игрока молодежного состава команды «Виктория» из немецкого города Ашаффенбурга, играл, как правило, на позициях нападающего и вингера. В Германии также выступал за «Дармштадт 98», «Бохум», «Гройтер Фюрт», «Кайзерслаутерн», «Гамбург», а еще за российский «Анжи». За сборную Хорватии провел восемь игр и забил один гол с 2010 по 2013 год.

Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет полмиллиона евро.

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