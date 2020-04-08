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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

АПЛ опровергла слова директора «Удинезе» о досрочном окончании сезона

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Английская премьер-лига опровергла слова технического директора итальянского клуба «Удинезе» Пьерпаоло Марино о том, что футбольный сезон в Англии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает Independent.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:26 MSK, 08.04
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Ранее Марино сказал, что английская премьер-лига собирается выпустить заявление о досрочном завершении сезона из-за коронавируса, поскольку «ситуация становится очень серьезной». По его словам, таким образом организаторы турнира последуют примеру Бельгии, в которой санкционировали завершение сезона, несмотря на угрозы введения санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Представитель английской премьер-лиги, комментируя изданию заявления Марино, сказал, что они недостоверны.

Ранее Высшая футбольная лига Бельгии (Pro League) рекомендовала немедленно завершить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Однако по информации Independent, в Бельгии не были приняты решения о распределении мест в турнирной таблице.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением болезни.

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