Надежда «Кайрата», возрастной десант «Шахтера» и «селекция» аутсайдеров. Как россияне заполонили КПЛ

Кирилл Колесниченко, «Кайрат», 20 лет, полузащитник.

«Кайрат» — единственный казахстанский клуб, который подписал действительно молодого российского игрока на перспективу. Колесниченко прошел школу «Чертаново» (одну из самых котируемых на данный момент в России), ездил на сборы с ЦСКА и был включен британским The Guaridan в топ-60 юниоров 2000 года рождения. Мы не знаем, как выйдет в итоге, но прямо сейчас это выглядит, как хорошее капиталовложение.

Александр Клещенко, «Ордабасы», 24 года, защитник.

Пока карьера воспитанника владикавказской «Алании» в Казахстане складывается не слишком успешно, но он уже успел сыграть за «Тобол» и «Ордабасы». В Костанае с ним расстались, хотя тренером был Владимир Газзаев, который вероятно и привел игрока. В «Ордабасы» Клещенко опять же не блистает, игра с «Таразом» для него вышла и вовсе катастрофической — автогол, недовольство руководителя, замена в первом тайме и поражение команды.

Михаил Мищенко, «Тараз», 30 лет, защитник.

К 30 годам у Мищенко минимальный опыт выступления в РПЛ, в основном — это ФНЛплюс небольшие периоды в Латвии и Беларуси. Довольно странный выбор «Тараза», учитывая сколько воспитанников примерно такого же уровня есть у клуба на данный момент.

Давид Юрченко, «Шахтер», 34 года, вратарь.

Отпустив в «Тобол» капитана команды, воспитанника и вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого, «Шахтер» нашел альтернативу в лице 34-летнего вратаря с армянскими корнями. Юрченко немало играл в РПЛ, правда за очень скромные команды. На старте сезона первым номером «горняков» стал Тимурбек Закиров, поскольку у Юрченко была травма, но судя по всему конкуренция во вратарской линии «Шахтера» так или иначе возникнет.

Дмитрий Ятченко, «Шахтер», 33 года, защитник.

Вполне качественный фланговый защитник, который провел больше 10 лет в РПЛ — да, в очень средних командах, но почти всегда был игроком основы. Учитывая скорости КПЛ, в 33 года Ятченко может выглядеть неплохо, даже учитывая его энергозатратную позицию.

Андрей Буйволов, «Шахтер», 33 года, защитник.

Хороших центрбеков в Казахстане немного, это правда, но кандидатура Буйволова все равно не впечатляет. Во-первых, это снова возрастной защитник в последние годы выступавший за клубы ФНЛ. Во-вторых, в своем последнем клубе («Енисее») Буйволов вообще не играл.

Михаил Бакаев, «Шахтер», 32 года, полузащитник.

Мы помним, как Бакаев зачищал опорную зону в «Кайрате», и тогда он действительно был одним из лучших волнорезов КПЛ. Но спустя пять лет Михаил вернулся уже не в таком статусе, о чем говорит и выбор в пользу «Шахтера». Бакаеву 32 года, ранее он почти не играл в «Оренбурге» и пылил в ФНЛ за «Шинник».

Арсен Хубулов, «Шахтер», 29 лет, полузащитник.

В «Алании», «Кубани» и «Анжи» Арсен показывал себя, как современный, разносторонний полузащитник. Но дальше этого уровня игрок не вырос, а сейчас его карьера находится в явной стагнации: Хубулов не смог проявить себя в Турции, вернулся в Россию, поиграл за «Енисей» и теперь попытается стать новым лидером центра полузащиты «Шахтера».

Валерий Почивалин, «Иртыш», 27 лет, защитник.

«Рязань», «Зенит Пенза», «Сызрань», «Нефтехимик», «Балтика», «Химки» — это список клубов за которые играл Почивалин. Примерно так выглядит подземелье российского футбола, откуда пригласили 27-летнего защитника. На старте сезона «Иртыш» являлся самой интернациональной командой чемпионата, выпуская наибольшее количество легионеров и практически не доверяя казахстанским игрокам.

Андрей Хрипков, «Иртыш», 29 лет, защитник.

Еще один российский защитник, чей опыт ограничивается игрой в ФНЛ и даже в большей степени в ПФЛ. Сложно сказать, чем привлек тренерский штаб и руководство «Иртыша» Хрипков, но будем верить, что 29-летний защитник выйдет на новый уровень в Казахстане.

Максим Житнев, «Иртыш», 29 лет, нападающий.

Бывает, что даже в скромных российских или украинских клубах удается найти качественного забивного нападающего, но процент этот откровенно невелик. Да, например, у Дерина Эсеолы получилось. Но кандидатура Житнева, как и других новичков «Иртыша» из России, представляется сомнительной и единственное, что оставляет шанс на успешный период Максима в Павлодаре — он прошел школу московского «Спартака».

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Михаил Платика, «Кызыл-Жар СК», 30 лет, защитник.

Воспитаннику молдавского футбола пригодился российский паспорт, позволивший ему получить контракт в Казахстане. Платика никогда не играл за сборную Молдовы, хотя пару раз пытался закрепиться в известных российских клубах — «Рубине» и «Ростове». Последние пару лет он выступал за молдавский «Милсами», но прекрасно известно, что в этом чемпионате очень скромные зарплаты и бюджеты. Поэтому переезд защитника даже в Петропавловск не удивляет.

Мирослав Лобанцев, «Кызыл-Жар СК», 24 года, вратарь.

Интересный и по-прежнему молодой для этой позиции игрок. Лобанцев воспитанник «Локомотива», в определенный период подавал надежды, чтобы стать первым номером в родном клубе, но с давлением и конкуренцией не справился. До «Кызыл-Жара» Мирослав провел пару лет в «Роторе».

Игорь Губанов, «Кызыл-Жар СК», 28 лет, защитник.

И снова сложно понять в чем значительно сильнее 28-летний защитник, серебряный призер в группе «Урал-Приволжье» условного казахстанского игрока. Последние сезоны Губанов провел за белорусские клубы «Торпедо» и «Слуцк», а теперь вот вписал казахстанскую страницу в историю своей карьеры.

Иван Маркелов, «Кызыл-Жар СК», 31 год, нападающий.

Воспитанник СДЮШОР «Зенит» уже прилично поколесил по родной России, пару раз выиграл чемпионат ФНЛ, играл за московское «Динамо», «Анжи», «Тамбов» и впервые решил покинуть родину и попробовать себя в других условиях. Да, в условиях «Кызыл-Жара» быть забивным нападающим непросто, но пока статистика красноречива — два матча, ноль голов, две желтые карточки.

Денис Кавлинов, «Каспий», 25 лет, вратарь.

Продукт системы «Краснодара» пока, мягко говоря, не может заявить о себе на уровне профессиональных команд. В прошлом сезоне Кавлинов был вратарем белорусского клуба «Гомель», где сыграл 21 матч и пропустил 36 голов. В Актау россиянин проигрывает конкуренцию сербу Марко Милошевичу.

Лайонел Адамс, «Каспий», 25 лет, защитник.

Пожалуй, самый интересный российский новичок «Каспия». Отец Адамса нигериец, мать русская, Лайонел родился в Санкт-Петербурге, прошел школу ЦСКА и в свои 25 лет уже успел поиграть в Армении, Испании и Беларуси. Возраст и школа Адамса оставляют надежды, что «Каспий» подписал действительно неплохого игрока.

Владислав Сиротов, «Каспий», 28 лет, полузащитник.

Пройдя через школу «Зенита», Сиротов, как и большинство местных воспитанников, ушел искать счастье в других клубах. Правда, в сезоне 2017/18 он вернулся в родную команду и провел полноценный игровой год за «Зенит-2». Дальше Сиротов ненадолго уехал в польский «Заглембе», совершил камбэк в Россию, поиграл за «Текстильщик» и вот теперь оказался в «Каспие».

Александр Шепляков, «Окжетпес», 23 года, вратарь.

В Кокшетау есть два казахстанских вратаря — Руслан Абжанов и Ярослав Багинский, поэтому странно видеть голкипера-иностранца, хоть и на правах казахстанца. Шепляков числился в «Ахмате» и московском «Динамо», но там играл лишь за молодежные команды. Вытеснить Абжанова у молодого российского вратаря пока не получается, даже несмотря на неудачный старт команды.

Даниил Чертов, «Окжетпес», 29 лет, защитник.

Чертов с 2015 по 2017 год уже играл за «синегорцев» и покинул команду из-за травмы. В последнее время россиянин находился без клуба и восстанавливался после операции. «Окжетпес» почему-то поддался ностальгии и решил вернуться к услугам возрастного и подверженного травмам защитника.

Исламнур Абдулавов, «Окжетпес», 26 лет, нападающий.

С 2017 по 2019 год бывший форвард «Анжи» не насобирал даже пяти голов в командах, где выступал. В России на игрока исчез спрос, а вот в Казахстане варианты остались. Во второй половине 2019 года Абдулавов забил несколько мячей за «Атырау», что обеспечило ему еще один контракт, только уже в «Окжетпесе». В Кокшетау в трех матчах нового сезона игрок не отметился результативными действиями.