RFEF увековечит память людей из мира футбола, пострадавших от вируса
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) увековечит память пострадавших от коронавируса людей из футбольного мира, сообщается на сайте RFEF.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) увековечит память пострадавших от коронавируса людей из футбольного мира, сообщается на сайте RFEF.
Художественное произведение мемориального типа будет установлено в Мадриде около
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,35 миллиона случаев заражения, более 79 тысяч человек скончались.
В марте чемпионат Испании был прерван