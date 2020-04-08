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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

RFEF увековечит память людей из мира футбола, пострадавших от вируса

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) увековечит память пострадавших от коронавируса людей из футбольного мира, сообщается на сайте RFEF.

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Источник: Спорт РИА Новости

Художественное произведение мемориального типа будет установлено в Мадриде около штаб-квартиры RFEF. Отмечается, что таким способом организация хочет почтить память экс-президента мадридского «Реала» Лоренсо Санса, который скончался от коронавируса 21 марта. Однако памятник также будет посвящен всем людям из футбольного мира, которые пострадали от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,35 миллиона случаев заражения, более 79 тысяч человек скончались.

В марте чемпионат Испании был прерван из-за пандемии коронавируса. По состоянию на среду Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения COVID-19 (после США) и по числу жертв (после Италии).

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