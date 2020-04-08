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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Мальдини и его сын излечились от коронавируса

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что и Паоло, и Дэниел приступили к своей работе. Мальдини-старший в ближайшее время встретится с другими руководителями «Милана» и футболистами, чтобы обсудить снижение зарплат на фоне паузы из-за пандемии.

О заражении коронавирусом Паоло и Дэниела Мальдини стало известно 21 марта. Спустя три дня экс-защитник заявил, что он и сын должны излечиться в течение недели. Также он рассказал, как организм борется с вирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс. В Европе главным очагом распространения вируса стала Италия.

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