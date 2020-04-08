Мальдини и его сын излечились от коронавируса
Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса, сообщает Calciomercato.
Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса, сообщает Calciomercato.
Отмечается, что и Паоло, и Дэниел приступили к своей работе.
О заражении коронавирусом Паоло и Дэниела Мальдини стало известно 21 марта. Спустя три дня
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс. В Европе главным очагом распространения вируса стала Италия.