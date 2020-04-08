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18:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Мане готов согласиться с решением не доигрывать чемпионат Англии

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 82 очка после 29 матчей, на втором месте находится «Манчестер Сити», который имеет на своем счету 57 очков после 28 игр.

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Источник: Reuters

ТАСС, 8 апреля. Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане заявил, что если в нынешнем сезоне чемпионское звание в Англии не будет разыграно, то он готов это принять. Комментарий футболиста приводит «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Sky Sports.

«Я хочу выигрывать матчи и хочу получить трофей, — сказал Мане. — Но в нынешней ситуации, что бы ни случилось, я пойму. “Ливерпулю” будет непросто это принять, но сейчас миллионы людей во всем мире находятся в еще более сложном положении. Многие потеряли членов семьи».

«Я хочу стать чемпионом в этом году, для меня это мечта. Но если этого не произойдет, я приму, это часть жизни. Надеюсь, мы выиграем ее [Английскую премьер-лигу] в следующем году», — добавил Мане.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Команды провели по 28−29 игр из 38 запланированных. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 82 очка после 29 матчей, на втором месте находится «Манчестер Сити», который имеет на своем счету 57 очков после 28 игр.

В среду владелец итальянского «Удинезе» и английского «Уотфорда» бизнесмен Джампаоло Поццо заявил, что руководство Английской премьер-лиги в ближайшее время примет решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Однако позднее пресс-служба лиги дала опровержение на это заявление.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.

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