Футболист «Ливерпуля» Мане готов согласиться с решением не доигрывать чемпионат Англии

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ТАСС, 8 апреля. Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане заявил, что если в нынешнем сезоне чемпионское звание в Англии не будет разыграно, то он готов это принять. Комментарий футболиста приводит «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Sky Sports.

«Я хочу выигрывать матчи и хочу получить трофей, — сказал Мане. — Но в нынешней ситуации, что бы ни случилось, я пойму. “Ливерпулю” будет непросто это принять, но сейчас миллионы людей во всем мире находятся в еще более сложном положении. Многие потеряли членов семьи».

«Я хочу стать чемпионом в этом году, для меня это мечта. Но если этого не произойдет, я приму, это часть жизни. Надеюсь, мы выиграем ее [Английскую премьер-лигу] в следующем году», — добавил Мане.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Команды провели по 28−29 игр из 38 запланированных. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 82 очка после 29 матчей, на втором месте находится «Манчестер Сити», который имеет на своем счету 57 очков после 28 игр.

В среду владелец итальянского «Удинезе» и английского «Уотфорда» бизнесмен Джампаоло Поццо заявил, что руководство Английской премьер-лиги в ближайшее время примет решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Однако позднее пресс-служба лиги дала опровержение на это заявление.