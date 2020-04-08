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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду, де Лигт и Кьеллини останутся в «Ювентусе» по окончании сезона

Итальянское издание Tuttosport опубликовало информацию о том, кто точно не покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.

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По данным источника, в команде останутся форвард Криштиану Роналду, полузащитник Родриго Бентанкур, защитники Джорджо Кьеллини, Мерих Демирал и Маттейс де Лигт. Также, вероятнее всего, останутся голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Леонардо Бонуччи. Еще один представитель обороны Данилу тоже может продолжить выступления за «Юве».

На данный момент сезон в Италии прерван из-за коронавируса. «Ювентус» лидирует в серии А, имея в активе 63 очка в 26 играх.

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