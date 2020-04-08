Роналду, де Лигт и Кьеллини останутся в «Ювентусе» по окончании сезона
Итальянское издание Tuttosport опубликовало информацию о том, кто точно не покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.
Итальянское издание Tuttosport опубликовало информацию о том, кто точно не покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.
По данным источника, в команде останутся форвард Криштиану Роналду, полузащитник Родриго Бентанкур, защитники Джорджо Кьеллини, Мерих Демирал и Маттейс де Лигт. Также, вероятнее всего, останутся голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Леонардо Бонуччи. Еще один представитель обороны Данилу тоже может продолжить выступления за «Юве».
На данный момент сезон в Италии прерван