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19:17 (мск), источник: Sport24

Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, что вылетел из Испании в Россию с разрешения своего клуба.

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Источник: Sport24

30-летний Смолов отправился в Россию во время карантина в Испании, связанного с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что «Сельта» не давала ему разрешение на это.

«Непонятно до какого числа пауза в чемпионате. Официально не объявили. Я 2,5 недели отпрашивался, чтобы улететь. Каждые 2−3 дня просил, чтобы отпустили. Какая разница, где мне сидеть? Там не было где тренироваться даже. “Сельта” в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел», — заявил Смолов, летевший на родину через Белоруссию.

«В Минске тепло. В аэропорту встретили приветливо — и медсестры, и врачи. Все проверили. И водитель, который вез до границы, приветливый. Температуру замерили, да. Был какой-то аппарат. Сказали, что все нормально. Я заполнил анкету, что транзитом в Москву», — сказал футболист в инстаграме Александра Кержакова.

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