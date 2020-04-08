Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию

Источник: Sport24

30-летний Смолов отправился в Россию во время карантина в Испании, связанного с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что «Сельта» не давала ему разрешение на это.

«Непонятно до какого числа пауза в чемпионате. Официально не объявили. Я 2,5 недели отпрашивался, чтобы улететь. Каждые 2−3 дня просил, чтобы отпустили. Какая разница, где мне сидеть? Там не было где тренироваться даже. “Сельта” в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел», — заявил Смолов, летевший на родину через Белоруссию.