Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию
Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, что вылетел из Испании в Россию с разрешения своего клуба.
Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, что вылетел из Испании в Россию с разрешения своего клуба.
30-летний Смолов отправился в Россию во время карантина в Испании, связанного с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что «Сельта» не давала ему разрешение на это.
«Непонятно до какого числа пауза в чемпионате. Официально не объявили. Я 2,5 недели отпрашивался, чтобы улететь. Каждые 2−3 дня просил, чтобы отпустили. Какая разница, где мне сидеть? Там не было где тренироваться даже. “Сельта” в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел», — заявил Смолов, летевший на родину через Белоруссию.
«В Минске тепло. В аэропорту встретили приветливо — и медсестры, и врачи. Все проверили. И водитель, который вез до границы, приветливый. Температуру замерили, да. Был