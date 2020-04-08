Футболисты «Славии» победили БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

В первом из них на поле мозырского стадиона «Юность» местная «Славия» принимала борисовский БАТЭ и взяла верх со счетом 1:0. Победный гол на 11-й минуте игры забил Юрий Пантя.

Совсем недавно во втором туре национального первенства эти соперники также встречались в Мозыре, и тогда хозяева сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

Во второй сегодняшней игре действующие чемпионы футболисты брестского «Динамо» принимают теперешнего обладателя Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». В матче за Суперкубок, открывавшем нынешний футбольный сезон, брестчане победили солигорчан с результатом 2:0.