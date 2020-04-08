Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
20:42 (мск), источник: ТАСС

Футболисты и баскетболисты мадридского «Реала» согласились на сокращение зарплат

ТАСС, 8 апреля. Игроки и тренеры футбольной и баскетбольной команд мадридского «Реала» согласились на понижение зарплат в пользу остальных сотрудников клуба, чтобы избежать финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Сообщается, что зарплаты футболистов, баскетболистов, тренеров и руководителей различных подразделений будут снижены на 10−20 процентов.

«Совет клуба полностью поддерживает это решение, которое он считает ответственным и образцовым. “Реал” гордится всеми, кто составляет эту великую семью и представляет ее непоколебимую культуру ценностей, которая становится особенно ценной в такие трудные времена», — говорится в заявлении.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. Всего в королевстве было обнаружено более 145 тыс. заболевших, более 14 тыс. человек умерли. По данным МВД, за нарушение мер, принятых в рамках режима повышенной готовности, уже были задержаны около 3,5 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 апреля
Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на ОИ-2018
Стала известна судьба Роналду в «Ювентусе» по окончании сезона
Футболисты массово подешевели
Хоккеистам не заплатят, чемпионат не доиграют? Что будет с НХЛ
ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат
Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь