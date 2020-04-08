Футболисты и баскетболисты мадридского «Реала» согласились на сокращение зарплат

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Сообщается, что зарплаты футболистов, баскетболистов, тренеров и руководителей различных подразделений будут снижены на 10−20 процентов.

«Совет клуба полностью поддерживает это решение, которое он считает ответственным и образцовым. “Реал” гордится всеми, кто составляет эту великую семью и представляет ее непоколебимую культуру ценностей, которая становится особенно ценной в такие трудные времена», — говорится в заявлении.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. Всего в королевстве было обнаружено более 145 тыс. заболевших, более 14 тыс. человек умерли. По данным МВД, за нарушение мер, принятых в рамках режима повышенной готовности, уже были задержаны около 3,5 тыс. человек.