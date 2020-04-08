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8 апреля, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинальном матче Кубка Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» победили солигорский «Шахтер» со счетом 2:0 в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Бресте прошла с преимуществом действующих чемпионов страны. Уже в первом тайме брестчане дважды поразили ворота нынешнего обладателя Кубка Беларуси. На 6-й минуте игры счет открыл Александр Нойок, а еще через 7 минут его почин поддержал Павел Савицкий. После перерыва результат не изменился.

В первом сегодняшнем матче мозырская «Славия» одолела борисовский БАТЭ — 1:0. Это уже вторая победа мозырян над борисовчанами в этом сезоне: во втором туре национального первенства они сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

Футболисты «Славии» победили БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка БеларусиНа поле мозырского стадиона «Юность» местная «Славия» принимала борисовский БАТЭ и взяла верх со счетом 1:0. Победный гол на 11-й минуте игры забил Юрий Пантя.

Ответные игры за выход в финал 29-го кубкового розыгрыша намечены на 29 апреля.

Решающий поединок за футбольный Кубок после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона «Динамо». В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

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