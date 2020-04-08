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23:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси стал дешевле на 28 миллионов евро по версии Transfermarkt, Роналду — на 15 миллионов

Известный сайт Transfermarkt.com обновил цены на футболистов из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал дешевле на 28 миллионов евро и теперь стоит 112 миллионов. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подешевел, по версии портала, теперь стоит 60 миллионов евро. Ранее его цена составляла 75 миллионов.

Самый дорогой футболист мира, по версии Transfermarkt — форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 180 миллионов евро. Второе место делят Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и еще один нападающий «ПСЖ» Неймар — по 128 миллионов евро.

По данным Worldometers, на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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