Брестское «Динамо» продало виртуальные билеты. На трибунах манекены

Ранее клуб объявил о продаже виртуальных билетов. Их обладателям обещали виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в интернет-магазине. В сообщении не было указано, что означает виртуальное присутствие.