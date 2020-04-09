Брестское «Динамо» продало виртуальные билеты. На трибунах манекены
Стало известно, как брестское «Динамо» распорядилось виртуальными билетами на матч ½ финала Кубка Белоруссии с солигорским «Шахтером» (2:0).
Стало известно, как брестское «Динамо» распорядилось виртуальными билетами на матч ½ финала Кубка Белоруссии с солигорским «Шахтером» (2:0).
Ранее клуб объявил о продаже виртуальных билетов. Их обладателям обещали виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в
Сегодня на часть мест на трибунах была занята манекенами c фотографиями голов людей. Они находились вместо тех, кто купил виртуальные билеты. Часть выручки от продажи таких билетов пойдет на борьбу с коронавирусом.
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