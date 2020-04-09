Футболисты «Базеля» отказались пойти на понижение зарплаты
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Игроки швейцарского «Базеля» отклонили предложение руководства команды о снижении зарплаты, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Игроки швейцарского «Базеля» отклонили предложение руководства команды о снижении зарплаты, сообщается на сайте футбольного клуба.
Руководство «Базеля» предлагало игрокам отказаться от 17,5% годовой зарплаты, что соответствует снижению зарплаты футболистов команды на 70% в апреле, мае и июне, когда матчи маловероятны или пройдут не в полном объеме
Клуб на отказ игроков попросил их вновь рассмотреть предложение о снижение зарплаты.
Чемпионат Швейцарии по футболу прерван