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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Базеля» отказались пойти на понижение зарплаты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Игроки швейцарского «Базеля» отклонили предложение руководства команды о снижении зарплаты, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Руководство «Базеля» предлагало игрокам отказаться от 17,5% годовой зарплаты, что соответствует снижению зарплаты футболистов команды на 70% в апреле, мае и июне, когда матчи маловероятны или пройдут не в полном объеме из-за коронавируса.

Клуб на отказ игроков попросил их вновь рассмотреть предложение о снижение зарплаты.

Чемпионат Швейцарии по футболу прерван из-за пандемии коронавируса.

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