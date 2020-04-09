Футболисты «Базеля» отказались пойти на понижение зарплаты

Руководство «Базеля» предлагало игрокам отказаться от 17,5% годовой зарплаты, что соответствует снижению зарплаты футболистов команды на 70% в апреле, мае и июне, когда матчи маловероятны или пройдут не в полном объеме из-за коронавируса.