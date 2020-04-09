Футболисты «Базеля» не приняли предложение руководства клуба о понижении зарплаты
ТАСС, 9 апреля. Игроки швейцарского футбольного клуба «Базель» отказались от предложения руководства о снижении заработной платы. Об этом сообщает
ТАСС, 9 апреля. Игроки швейцарского футбольного клуба «Базель» отказались от предложения руководства о снижении заработной платы. Об этом сообщает
Изначально чемпионат Швейцарии был приостановлен до 15 марта
«Приостановка чемпионата и связанная с ней потеря доходов клуба вынуждают руководство команды принимать меры по снижению зарплат. Футболистам “Базеля” было предложено отказаться от 17,5% годового оклада, что соответствует сокращению выплат на 70% в апреле, мае и июне, так как возобновление сезона в данный период маловероятно. Предложение руководства было отклонено, однако игроков попросили изучить его снова. О результатах переговоров будет сообщено позднее, клуб желает всем здоровья в этот непростой период», — сказано в заявлении.
До приостановки чемпионата команды успели провести 23 тура. «Базель» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Первую и вторую строчки между собой делят «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз», имеющие в активе по 45 баллов.