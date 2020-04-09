СМИ: Сезон чемпионата Испании по футболу могут завершить на Канарских островах

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

По информации источника глава ассоциации Хорхе Маричал обратился с письмом к руководителям испанского футбола и предложил завершить сезон на Канарских островах. В своем обращении он отмечает, что чемпионат можно возобновить в ближайшие месяцы, когда будет снят карантин. Маричал подчеркивает фактор удаленности места от материковой части страны, что частично защитило острова от распространения коронавируса.

В 2019 году Канарские острова посетили 15 млн туристов, поэтому гостиницы способны принять все клубы первого и второго дивизионов. Также здесь есть вся необходимая инфраструктура для проведения футбольных матчей, так как многие команды выбирают это место для тренировочных сборов. При этом ассоциация гарантирует своевременную медицинскую помощь. На островах есть сеть частных больниц, которые способны принять более 2 тыс. человек.