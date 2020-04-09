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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Астаны» отказался играть за французский клуб

Конголезский футболист Фирмин Мубеле, выступающий за «Астану», заявил, что не хочет продолжать карьеру во французской «Тулузе» после завершения аренды в столичном клубе. Ранее игрока заявили на нынешний сезон чемпионата Казахстана.

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Источник: Reuters

Права на 25-летнего нападающего принадлежат «Тулузе», которая на данный момент находится на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Клуб c высокой вероятностью покинет высший дивизион. Арендное соглашение Мубеле с «Астаной» действует до 30 июня 2020 года. Однако французские СМИ, цитируя игрока, уверяют, что конголезцу неинтересно выступать в Лиге 2. При этом контракт с «Тулузой» у нападающего рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне Мубеле провел четыре матча в казахстанской премьер-лиге, где отметился одним забитым голом и одним ассистом. Также на его счету две игры в квалификации Лиги чемпионов и пять — в квалификации Лиги Европы.

После этого форвард получил травму и не играл. Причем за полгода в столичном клубе Мубеле потерял в цене полмиллиона евро, и теперь его трансферная стоимость равняется 2 миллионам евро.

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