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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» решила не подписывать Виллиана

«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси» Виллиана, который станет свободным агентом летом 2020 года, сообщает Sport.es.

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По информации источника, агент 31-летнего бразильца Киа Джурабчиан обращался к каталонскому клубу, но получил отказ.

Сообщается, что Виллиан хочет 3-летний контракт, в «Барсе» считают это требование завышенным. Также, «сине-гранатовые» не согласны платить бразильцу ту зарплату, которую он хочет, считая ее слишком высокой. Кроме того, «Барселоне» хотелось бы подписать молодого футболиста.

В сезоне-2019/20 на счету Виллиана 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси». Сообщалось, что им также интересуется «ПСЖ».

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