«Барселона» решила не подписывать Виллиана

Сообщается, что Виллиан хочет 3-летний контракт, в «Барсе» считают это требование завышенным. Также, «сине-гранатовые» не согласны платить бразильцу ту зарплату, которую он хочет, считая ее слишком высокой. Кроме того, «Барселоне» хотелось бы подписать молодого футболиста.