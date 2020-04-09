«Барселона» решила не подписывать Виллиана
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси» Виллиана, который станет свободным агентом летом 2020 года, сообщает Sport.es.
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси» Виллиана, который станет свободным агентом летом 2020 года, сообщает Sport.es.
По информации источника, агент 31-летнего бразильца Киа Джурабчиан обращался к каталонскому клубу, но получил отказ.
Сообщается, что Виллиан хочет 3-летний контракт, в «Барсе» считают это требование завышенным. Также, «сине-гранатовые» не согласны платить бразильцу ту зарплату, которую он хочет, считая ее слишком высокой. Кроме того, «Барселоне» хотелось бы подписать молодого футболиста.
В сезоне-2019/20 на счету Виллиана 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси». Сообщалось, что им также интересуется «ПСЖ».