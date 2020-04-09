Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
Футбол. Зарубежный
11.04
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Коронавирус обрушил цены на футболистов казахстанской премьер-лиги

Рыночная стоимость футболистов казахстанской премьер-лиги значительно снизилась из-за пандемии коронавируса, повлекшей за собой приостановку почти всех чемпионатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 487 870 +53 444
Скончалось88 630 +6 410
Выздоровело331 705 +29 937
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 09.04

Так, по данным Transfermarkt, общая трансферная стоимость всех клубов КПЛ подешевела на 22 миллиона 420 тысяч евро, то есть с 146,10 до 123,68 миллиона евро.

При этом топ-11 самых дорогих игроков КПЛ (по схеме 4−2−3−1) выглядит следующим образом:

— Марин Томасов («Астана») ранее стоил 3,5 миллиона евро, тогда как сейчас опустился в цене до 2,8 миллиона евро;.

Читайте также
Надежда «Кайрата», возрастной десант «Шахтера» и «селекция» аутсайдеров. Как россияне заполонили КПЛ

— Адеринсола Эсеола («Кайрат») — с 3,2 до 2,5 миллиона евро;.

— Яцек Гуральски («Кайрат») — с 3 до 2,4 миллиона евро;.

— Роман Муртазаев («Тобол») — с 2,5 до 2 миллионов евро;.

— Дмитрий Шомко («Астана») — с 2,5 до 2 миллионов евро;.

— Жоао Пауло («Ордабасы») — с 1,8 до 1,4 миллиона евро;.

— Дино Миканович («Кайрат») — с 1,7 до 1,4 миллиона евро;.

— Стас Покатилов («Кайрат») — с 1,7 до 1,4 миллиона евро;.

— Раде Дугалич («Кайрат») — с 1,6 до 1,3 миллиона евро;.

— Иван Маевский («Астана») — с 1,5 до 1,2 миллиона евро;.

— Сергей Малый («Астана») — с 1,5 до 1,2 миллиона евро.

Общая стоимость: 19 миллионов 600 тысяч евро.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в КПЛ-2020 сыграно только два тура, а также некоторые перенесенные встречи.

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Красотки из "Барыса" зажгли на карантине из-за коронавируса
СМИ: УЕФА допустил сокращение числа городов Евро-2020
Хабиб предложил двукратному чемпиону ОИ из РФ выступать в UFC
«Формула-1» намерена начать сезон без зрителей
Тарасенко рассказал о том, когда вернется в строй
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси»
Турнир UFC 249 лишился бойца в соглавной паре
Леброн без титула. Кто пострадает от отмены сезона в НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь