Коронавирус обрушил цены на футболистов казахстанской премьер-лиги

Так, по данным Transfermarkt, общая трансферная стоимость всех клубов КПЛ подешевела на 22 миллиона 420 тысяч евро, то есть с 146,10 до 123,68 миллиона евро.

При этом топ-11 самых дорогих игроков КПЛ (по схеме 4−2−3−1) выглядит следующим образом:

— Марин Томасов («Астана») ранее стоил 3,5 миллиона евро, тогда как сейчас опустился в цене до 2,8 миллиона евро;.

— Адеринсола Эсеола («Кайрат») — с 3,2 до 2,5 миллиона евро;.

— Яцек Гуральски («Кайрат») — с 3 до 2,4 миллиона евро;.

— Роман Муртазаев («Тобол») — с 2,5 до 2 миллионов евро;.

— Дмитрий Шомко («Астана») — с 2,5 до 2 миллионов евро;.

— Жоао Пауло («Ордабасы») — с 1,8 до 1,4 миллиона евро;.

— Дино Миканович («Кайрат») — с 1,7 до 1,4 миллиона евро;.

— Стас Покатилов («Кайрат») — с 1,7 до 1,4 миллиона евро;.

— Раде Дугалич («Кайрат») — с 1,6 до 1,3 миллиона евро;.

— Иван Маевский («Астана») — с 1,5 до 1,2 миллиона евро;.

— Сергей Малый («Астана») — с 1,5 до 1,2 миллиона евро.

Общая стоимость: 19 миллионов 600 тысяч евро.