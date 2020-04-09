«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 19-летним полузащитником «Реала»

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Об этом сообщает AS.

Контракт «сливочных» с Хелабертом истекает летом 2021 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed599a979134fa0cde85" data-vnd="ed599a979134fa0cde85" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed599a979134fa0cde85" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент 19-летний игрок по-прежнему не продлил соглашение с мадридским клубом. Сообщается, что «Реал» намерен подписать новый контракт с полузащитником как можно скорее, так как наставник клуба Зинедин Зидан считает его перспективным игроком.

По данным источника, «Барселона» следит за футболистом с 2015 года. Тогда каталонский клуб пытался подписать Хелаберта, который на тот момент выступал за «Эркулес».