«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 19-летним полузащитником «Реала»
«Барселона» интересуется полузащитником «Кастильи», молодёжной команды «Реала», Сесаром Хелабертом.
«Барселона» интересуется полузащитником «Кастильи», молодёжной команды «Реала», Сесаром Хелабертом.
Об этом сообщает AS.
Контракт «сливочных» с Хелабертом истекает летом 2021 года.
На данный момент 19-летний игрок
По данным источника, «Барселона» следит за футболистом с 2015 года. Тогда каталонский клуб пытался подписать Хелаберта, который на тот момент выступал за «Эркулес».
Сообщается, что за Хелабертом также следят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Лион».