Бауыржан Исламхан потерял полмиллиона евро из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Ранее хавбек оценивался в три миллиона евро. Сейчас же Transfermarkt снизил ценник Исламхана на 600 тысяч евро — до 2,4 миллиона евро.

При этом среди действующих игроков сборной Казахстана он по-прежнему самый дорогостоящий.

В чемпионате ОАЭ Исламхан входит в ТОП-10 игроков с самой высокой трансферной стоимостью.

Отметим, что Transfermarkt ввиду пандемии коронавируса и возможного финансового кризиса понизил цены на игроков по всему миру. Суммарная потеря в трансферной стоимости составила 9,22 миллиарда евро.