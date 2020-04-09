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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан потерял полмиллиона евро из-за коронавируса

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн», потерял 20 процентов трансферной стоимости, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее хавбек оценивался в три миллиона евро. Сейчас же Transfermarkt снизил ценник Исламхана на 600 тысяч евро — до 2,4 миллиона евро.

При этом среди действующих игроков сборной Казахстана он по-прежнему самый дорогостоящий.

В чемпионате ОАЭ Исламхан входит в ТОП-10 игроков с самой высокой трансферной стоимостью.

Отметим, что Transfermarkt ввиду пандемии коронавируса и возможного финансового кризиса понизил цены на игроков по всему миру. Суммарная потеря в трансферной стоимости составила 9,22 миллиарда евро.

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. В десяти матчах за клуб он забил один гол и отдал три голевые передачи. Чемпионат ОАЭ приостановлен до 13 апреля.

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