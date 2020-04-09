Бауыржан Исламхан потерял полмиллиона евро из-за коронавируса
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн», потерял 20 процентов трансферной стоимости, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн», потерял 20 процентов трансферной стоимости, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее хавбек оценивался в три миллиона евро. Сейчас же Transfermarkt снизил ценник Исламхана на 600 тысяч евро — до 2,4 миллиона евро.
При этом среди действующих игроков сборной Казахстана он
В чемпионате ОАЭ Исламхан входит в ТОП-10 игроков с самой высокой трансферной стоимостью.
Отметим, что Transfermarkt ввиду пандемии коронавируса и возможного финансового кризиса понизил цены на игроков по всему миру. Суммарная потеря в трансферной стоимости составила 9,22 миллиарда евро.
В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. В десяти матчах за клуб он забил один гол и отдал три голевые передачи. Чемпионат ОАЭ приостановлен до 13 апреля.