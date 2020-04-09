Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса

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Отмечается, что итальянцы готовы продать футболиста за 56 миллионов евро.

Одним из претендентов на Роналду считается мадридский «Реал», несмотря на то, что ранее в клубе выступали против возвращения игрока.

8 апреля сообщалось, что в «Реале» не готовы вновь покупать портагульца.

Против прихода Роналду в команду высказывался и лично президент Флорентино Перес. Он подчеркнул, что высоко ценит форварда и его вклад в успехи команды, «но время футболиста прошло, и его спортивные цели отличаются».

Из-за пандемии коронавируса в большинстве футбольных турниров наступила пауза. Прерванный сезон сказался на доходах команд. Ряд клубов договорился со своими игроками о снижении заработной платы. В частности, футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов выплат.