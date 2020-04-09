Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса
Туринский «Ювентус» может расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду
Туринский «Ювентус» может расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду
Отмечается, что итальянцы готовы продать футболиста за 56 миллионов евро.
Одним из претендентов на Роналду считается мадридский «Реал», несмотря на то, что ранее в клубе выступали против возвращения игрока.
8 апреля сообщалось, что в «Реале» не готовы вновь покупать портагульца.
Против прихода Роналду в команду высказывался и лично президент Флорентино Перес. Он подчеркнул, что высоко ценит форварда и его вклад в успехи команды, «но время футболиста прошло, и его спортивные цели отличаются».
Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная цена Роналду в сезоне-2019/2020 составляет 75 миллионов евро.