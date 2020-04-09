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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса

Туринский «Ювентус» может расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду из-за необходимости стабилизировать финансовое положение, пострадавшее от пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:14 MSK, 09.04
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Отмечается, что итальянцы готовы продать футболиста за 56 миллионов евро.

Одним из претендентов на Роналду считается мадридский «Реал», несмотря на то, что ранее в клубе выступали против возвращения игрока.

8 апреля сообщалось, что в «Реале» не готовы вновь покупать портагульца.

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Против прихода Роналду в команду высказывался и лично президент Флорентино Перес. Он подчеркнул, что высоко ценит форварда и его вклад в успехи команды, «но время футболиста прошло, и его спортивные цели отличаются».

Из-за пандемии коронавируса в большинстве футбольных турниров наступила пауза. Прерванный сезон сказался на доходах команд. Ряд клубов договорился со своими игроками о снижении заработной платы. В частности, футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов выплат.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная цена Роналду в сезоне-2019/2020 составляет 75 миллионов евро.

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