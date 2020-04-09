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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Дешевле состава «Тараза». Что нужно знать о чемпионате Таджикистана по футболу

Таджикистан — одна из немногих стран в Центральной Азии, где начало сезона не стали откладывать из-за пандемии коронавируса. Причем матчи первого тура прошли 8 апреля. Немного о таджикском футболе рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04

В высшей лиге участвуют десять клубов, последние два вылетают по итогам сезона в низший дивизион.

Действующим чемпионом является «Истиклол», завоевавший «золото» восемь раз (2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). В феврале команду из Душанбе принял 48-летний уроженец Ленинабада Виталий Левченко, поигравший в свое время за дубль киевского «Динамо».

В прошлом году за «Худжанд» выступал Давронжон Эргашев, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Жетысу» и «Тараз». Зимой 32-летний защитник перебрался в известный узбекский клуб «Бунедкор».

Общая стоимость клубов высшей лиги Таджикистана, по данным Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро. Если проводить параллели с Казахстаном, то здесь суммарная стоимость команд КПЛ оценивается в 123,68 миллиона евро, тогда как самым дешевым составом в чемпионате обладает «Тараз» — 5,40 миллиона евро.

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Самые дорогие игроки чемпионата выступают в том же «Истиклоле». Это 28-летний центральный нападающий Виктор Свежов, 26-летний полузащитник Алишер Джалилов и 27-летний защитник Искандар Джалилов. Их рыночная стоимость одинаковая — 300 тысяч евро.

Стоит заметить, что у многих игроков, выступающих в Таджикистане, нет трансферной цены. Переходы зачастую совершаются на правах свободного агента. Тем не менее бывало, что клубам приходилось тратиться на приглашение игроков. Например, тот же Искандар Джалилов в январе 2019 года перешел в душанбинскую команду из «Ботева» (Враца) за 350 тысяч евро. А «Худжанд» в начале 2018-го приобрел права на Бахтиера Чориева у команды «Регар-ТадАЗ» за 15 тысяч евро.

Что до легионеров, то в Таджикистане выступают игроки из Сербии, России, Камеруна, Ганы, Туркменистана, Украины, Ирана и Кыргызстана. И в основном малоизвестные. Но большое представительство имеют воспитанники узбекской школы футбола — 19 человек.

Из тренеров-иностранцев в Таджикистане трудится 42-летний серб Никола Лазаревич, возглавивший «Худжанд» в декабре. В 2018 году он работал в китайском клубе первой лиги «Бейцзин Энтерпрайзес», в котором, как известно, играл экс-форвард «Кайрата» Жерар Гоу. И 62-летний украинец Сергей Жицкий, вставший у руля клуба «ЦСКА-Памир» в январе. За рубежом Жицкий тренировал грузинский «Зугдиди», на родине — ДУОР имени Сергея Бубки, «Олимпик-ДУОР», «Никополь-НПГУ» и «Хмельницкий».

Добавим, что на постсоветском пространстве национальный чемпионат по футболу также не приостанавливался в Беларуси, где уже проведено три тура.

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