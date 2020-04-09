«Саутгемптон» стал первым клубом АПЛ, сократившим зарплату игрокам

«Саутгемптон» стал первым клубом английской премьер-лиги, который пошел на сокращение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, «святые» подтверждают, что не будут использовать правительственную схему сохранения рабочих мест в апреле-июне. Отмечается, что все неигровые сотрудники продолжат получать 100% своей зарплаты до 30 июня.

«В эти беспрецедентные времена мы сталкиваемся со многими проблемами, связанными с нашей бизнес-моделью и повседневной деятельностью. Ситуация постоянно меняется, и мы будем продолжать отслеживать и оценивать влияние (кризиса) на клуб в ближайшие недели, прежде чем принимать решение о дальнейших необходимых действиях. Каждый в клубе остается полностью приверженным сообществу, которое мы так высоко ценим в “Саутгемптоне”. Мы продолжим предлагать нашу полную поддержку городу Саутгемптон через официальную благотворительную организацию клуба и предоставим любую дополнительную помощь, какую только сможем», — сказано в сообщении на сайте.