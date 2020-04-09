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14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Саутгемптон» стал первым клубом АПЛ, сократившим зарплату игрокам

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Совет директоров, тренерский штаб и игроки основной команды «Саутгемптона» согласились на понижение зарплаты с апреля по июнь, чтобы поддержать неигровой персонал английского футбольного клуба, сообщается на сайте «святых».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:14 MSK, 09.04

«Саутгемптон» стал первым клубом английской премьер-лиги, который пошел на сокращение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, «святые» подтверждают, что не будут использовать правительственную схему сохранения рабочих мест в апреле-июне. Отмечается, что все неигровые сотрудники продолжат получать 100% своей зарплаты до 30 июня.

«В эти беспрецедентные времена мы сталкиваемся со многими проблемами, связанными с нашей бизнес-моделью и повседневной деятельностью. Ситуация постоянно меняется, и мы будем продолжать отслеживать и оценивать влияние (кризиса) на клуб в ближайшие недели, прежде чем принимать решение о дальнейших необходимых действиях. Каждый в клубе остается полностью приверженным сообществу, которое мы так высоко ценим в “Саутгемптоне”. Мы продолжим предлагать нашу полную поддержку городу Саутгемптон через официальную благотворительную организацию клуба и предоставим любую дополнительную помощь, какую только сможем», — сказано в сообщении на сайте.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что футболистам нужно сыграть свою роль в борьбе с пандемией, в частности, путем сокращения заработной платы. Позднее премьер-лига провела переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA), в результате чего предложила игрокам снизить свою заработную плату на 30%. Сезон в английском футболе был прерван из-за пандемии коронавируса.

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