СМИ: Клубы Английской премьер-лиги получат часть призовых авансом
ТАСС, 9 апреля. Клубы Английской
ТАСС, 9 апреля. Клубы Английской
Как и чемпионаты в ряде стран, английское первенство, в котором сыграно три четверти матчей,
Согласно договоренностям, достигнутым 20 клубами высшего дивизиона, все команды получат от нескольких миллионов до $24,7 млн «в зависимости от места в турнирной таблице», заявили изданию информированные источники. Это, по словам руководства АПЛ, поможет клубам решить финансовые проблемы.
Облегчению их бремени способствует и то обстоятельство, что
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. летальных исходов. В Великобритании зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения, умерли свыше 7 тыс. человек.