СМИ: Клубы Английской премьер-лиги получат часть призовых авансом

Источник: AP 2020

Как и чемпионаты в ряде стран, английское первенство, в котором сыграно три четверти матчей, из-за вспышки коронавируса приостановлено, но о досрочном завершении сезона речи пока не идет.

Согласно договоренностям, достигнутым 20 клубами высшего дивизиона, все команды получат от нескольких миллионов до $24,7 млн «в зависимости от места в турнирной таблице», заявили изданию информированные источники. Это, по словам руководства АПЛ, поможет клубам решить финансовые проблемы.

Облегчению их бремени способствует и то обстоятельство, что компании-вещатели, как местные, Sky и BT, так и зарубежные, полностью рассчитались с АПЛ за сезонные трансляции. В то же время высшие лиги в Германии и Испании пока не получили по этой статье €300 млн и €260 млн соответственно.