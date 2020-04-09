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15:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клубы Английской премьер-лиги получат часть призовых авансом

ТАСС, 9 апреля. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) получат часть призовых авансом — до завершения сезона-2019/20. Об этом сообщает в четверг газета The Times.

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Источник: AP 2020

Как и чемпионаты в ряде стран, английское первенство, в котором сыграно три четверти матчей, из-за вспышки коронавируса приостановлено, но о досрочном завершении сезона речи пока не идет.

Согласно договоренностям, достигнутым 20 клубами высшего дивизиона, все команды получат от нескольких миллионов до $24,7 млн «в зависимости от места в турнирной таблице», заявили изданию информированные источники. Это, по словам руководства АПЛ, поможет клубам решить финансовые проблемы.

Облегчению их бремени способствует и то обстоятельство, что компании-вещатели, как местные, Sky и BT, так и зарубежные, полностью рассчитались с АПЛ за сезонные трансляции. В то же время высшие лиги в Германии и Испании пока не получили по этой статье €300 млн и €260 млн соответственно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. летальных исходов. В Великобритании зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения, умерли свыше 7 тыс. человек.

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