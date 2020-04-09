СМИ: Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса

Решение комиссии обусловлено задолженностями в клубе восьми игрокам на общую сумму более €1 млн, а также продажей стадиона (комиссия не уверена, что клуб сумеет быстро оформить сделку и получить средства для погашения задолженностей). «Стандард» может подать апелляцию на решение комиссии до 14 апреля, если льежский клуб не сумеет получить лицензию, следующий сезон он начнет в третьем по силе дивизионе (любительский уровень). Также лицензии не смогли получить представители высшего дивизиона «Остенде» и «Мускрон» и четыре из восьми клубов второго дивизиона, при этом отмечается, что самый титулованный клуб страны «Андерлехт», испытывавший финансовые проблемы, и еще 13 участников первого дивизиона сезона-2019/20 успешно прошли лицензирование.