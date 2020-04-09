СМИ: Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса

Комиссия по лицензированию Королевской бельгийской футбольной ассоциации приняла решение не выдавать лицензию льежскому клубу на сезон-2020/21.
Решение комиссии обусловлено задолженностями в клубе восьми игрокам на общую сумму более €1 млн, а также продажей стадиона (комиссия не уверена, что клуб сумеет быстро оформить сделку и получить средства для погашения задолженностей). «Стандард» может подать апелляцию на решение комиссии до 14 апреля, если льежский клуб не сумеет получить лицензию, следующий сезон он начнет в третьем по силе дивизионе (любительский уровень). Также лицензии не смогли получить представители высшего дивизиона «Остенде» и «Мускрон» и четыре из восьми клубов второго дивизиона, при этом отмечается, что самый титулованный клуб страны «Андерлехт», испытывавший финансовые проблемы, и еще 13 участников первого дивизиона сезона-2019/20 успешно прошли лицензирование.
2 апреля стало известно, что совет директоров чемпионата Бельгии рекомендовал досрочно завершить сезон с финальным распределением мест в турнирной таблице на момент приостановки, ожидается, что данное решение будет утверждено 15 апреля на генеральной ассамблее лиги (чемпионом в таком случае станет «Брюгге», «Стандард» финиширует пятым).
«Стандард» является 10-кратным чемпионом Бельгии, 13-кратным серебряным и 19-кратным бронзовым призером национального первенства, а также восьмикратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны. В сезоне-1981/82 «Стандард» завоевал Кубок обладателей кубков, также в его активе победа в Кубке Интертото (1996).