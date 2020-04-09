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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

КПЛ потеряла почти 22,5 миллиона евро в стоимости, или на сколько подешевели составы клубов

Общая стоимость футбольных клубов казахстанской премьер-лиги, по данным Transfermarkt, упала на 22,420 миллиона евро, подешевев с 146,10 до 123,68 миллиона евро. Общая же потеря чемпионата из-за пандемии коронавируса составила 15,3 процента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04

Вот как подешевели составы клубов КПЛ:

— «Астана» — с 26,65 до 23,08 миллиона евро (-13,4 процента);.

— «Кайрат» — с 22,8 до 18,83 миллиона евро (-17,4 процента);.

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— «Тобол» — с 16,4 до 12,45 миллиона евро (-24,1 процента);.

— «Ордабасы» — с 15,18 до 12,4 миллиона евро (-18,3 процента);.

— «Кайсар» — с 10,63 до 9,78 миллиона евро (-8 процентов);.

— «Жетысу» — с 9,8 до 8,23 миллиона евро (-16,1 процента);.

— «Шахтер» — с 9,18 до 7,53 миллиона евро (-18 процентов);.

— «Иртыш» — с 7,9 до 6,73 миллиона евро (-14,9 процента);.

— «Каспий» — с 7,33 до 6,53 миллиона евро (-10,9 процента);.

— «Кызыл-Жар СК» — с 7,08 до 6,45 миллиона евро (-8,8 процента);.

— «Окжетпес» — с 7,28 до 6,3 миллиона евро (-13,4 процента);.

— «Тараз» — с 5,9 до 5,4 миллиона евро (-8,5 процента).

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в КПЛ-2020 сыграно только два тура, а также некоторые перенесенные встречи.

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