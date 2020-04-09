Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
Футбол. Зарубежный
11.04
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
15:08 (мск), источник: Vesti.kz

Удешевление трансферной стоимости не коснулось казахстанца в зарубежном чемпионате

Защитник словацкой «Нитры» Мидат Галбаев, несмотря на понижение трансферной стоимости на игроков по всему миру, сохранил прежнее значение своей цены, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский футболист остается одним из самых невостребованных в клубе.

Наверх

Сейчас Галбаев, по данным Transfermarkt.de, оценивается в 50 тысяч евро. Максимальная его стоимость, зафиксированная в июне 2019 года, составляла 100 тысяч евро.

Примечательно, что единственный и последний раз Галбаев выходил на поле 4 августа 2019 года в матче третьего тура чемпионата Словакии. Тогда «Нитра» уступила на выезде «Спартаку» из Трнавы со счетом 0:2, а казахстанца заменили на 27-й минуте при 0:1.

С тех пор он или числился травмированным, либо оказывался вне заявки. Лишь один раз казахстанский футболист провел весь матч на скамейке запасных. Произошло это 15 февраля в рамках 19-го тура против «Погронье» (0:0). Кроме Галбаева в составе «Нитры» лишь один игрок только раз выходил на поле.

23-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.

Отметим, что удешевление ценников на игроков по всему миру на Transfermarkt.de вызвано пандемией коронавируса и возможным финансовом кризисом. Отмечается, что суммарная потеря в трансферной стоимости составила 9,22 миллиарда евро.

Нитра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Звезды российского футбола рассказали историю про сборную Казахстана
СМИ: УЕФА допустил сокращение числа городов Евро-2020
Хабиб предложил двукратному чемпиону ОИ из РФ выступать в UFC
СМИ сообщили об отстранении фигуристки, перепутав ее с бегуньей
Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса
«Сельта» Смолова договорилась с футболистами о снижении зарплат
Турнир UFC 249 лишился бойца в соглавной паре
Поветкин хочет провести реванш с Владимиром Кличко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь