Удешевление трансферной стоимости не коснулось казахстанца в зарубежном чемпионате

Сейчас Галбаев, по данным Transfermarkt.de, оценивается в 50 тысяч евро. Максимальная его стоимость, зафиксированная в июне 2019 года, составляла 100 тысяч евро.

Примечательно, что единственный и последний раз Галбаев выходил на поле 4 августа 2019 года в матче третьего тура чемпионата Словакии. Тогда «Нитра» уступила на выезде «Спартаку» из Трнавы со счетом 0:2, а казахстанца заменили на 27-й минуте при 0:1.

С тех пор он или числился травмированным, либо оказывался вне заявки. Лишь один раз казахстанский футболист провел весь матч на скамейке запасных. Произошло это 15 февраля в рамках 19-го тура против «Погронье» (0:0). Кроме Галбаева в составе «Нитры» лишь один игрок только раз выходил на поле.

23-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.