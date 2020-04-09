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20:48 (мск), источник: Sport24

Тренировки на стадионе, соревнования с Джорджиной, запуск челленджа. Как Криштиану поддерживает форму на Мадейре

Португалец всегда активен.

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Источник: instagram.com/cristiano / instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду сейчас на Мадейре. Он вылетел в родные места еще в начале марта — его мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру перенесла инсульт. К счастью, сейчас с 65-летней женщиной все более-менее в порядке. Роналду изначально хотел навестить мать на несколько дней. А потом, как и подобает профи, вернуться в Турин и играть за «Ювентус».

Но коронавирус изменил жизнь всех обитателей планеты Земля. Криштиану Роналду не исключение.

Учитывая ситуацию, португалец остался дома. Все логично — тут мама, которой нужен уход, да и на родине всегда приятнее. В том числе в тяжелую минуту. Плюс у Криша просто не было необходимости лететь обратно в Турин — Серия А приостановлена, тренировки «Ювентус» не проводит.

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Вот Криштиану и устроил себе мини-отпуск. Пусть и невольно. Но Роналду на то и Роналду, что он не расслабляется. Никогда. Даже в эпоху коронавируса Криштиану вкалывает без остановки. Смотрите, что форвард «Юве» успел за последнюю неделю.

Запустил популярный челлендж. «Эй, ребята, у меня есть новый челлендж для вас, чтобы оставаться активными: домашний Кубок ?. Побьете мой рекорд?» — написал Роналду в инстаграме 3 дня назад. Задача: в течение 45 секунд выполнить как можно больше скручиваний на пресс. Рекорд Роналду — 142 раза.

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Челлендж моментально стал дико популярным. Его стали делать спортсмены со всего мира — от Федора Смолова до Эрлинга Холанда и легкоатлетки Кастер Семени. Именно южноафриканская олимпийская чемпионка пока выигрывает челлендж. Ее рекорд — аж 176 раз. У Смолова — приличные 125, если что.

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Роналду совсем не всегда тренируется один. Его невеста Джорджина Родригес не бросила Криша на Мадейре. И на занятиях. Недавно португалец выложил видео, где они вместе поддерживают форму. Упражнение элементарное — сначала на полном ходу вбежать на небольшую горку, а потом спокойненько вернуться вниз. В этом мини-соревновании Джорджина проявила себя не хуже своего мужчины. «Бежать в гору — дико тяжело! Но с таким мачо — это одно удовольствие», — официальный комментарий Родригес по итогам мини-турнира. «Мой чудесный партнер по тренировкам!» — а вот и слова Криштиану.

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Сегодня Роналду тоже рассказал о своих тренировках. Вернее, не он, а португальские СМИ. От них Криш не скроется — форвард приехал на стадион в городе Фуншал. Это арена клуба «Насьональ». На ней Криш потренировался — подробности неизвестны, но очевидно, что на стадион Роналду заявился не просто так. А с четкой программой тренировок. И как минимум побил по воротам — куда без этого!

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В планах у Криша — настоящие тренировки. С партнерами по «Ювентусу». В Турине. Уже на следующей неделе Роналду планирует вернуться в Италию. «Ювентус» готов начать работу на своей базе — возможно, в бесконтактном режиме. Одно очевидно — Криш будет в шикарной форме, несмотря ни на что.

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17:09 (мск)© Ньюстюб
Ювентус
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