Эмери может возглавить «Милан»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, на данный момент руководство «Милана» ведёт переговоры с бывшим наставником «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником, однако специалист, вероятнее всего, займёт пост спортивного директора клуба. На должность главного тренера рассматривается кандидатура Эмери.

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Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/2019, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. Испанский специалист был отправлен в отставку в ноябре 2019 года.