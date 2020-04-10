7 самых влиятельных женщин в футболе

Фатма Самура, генеральный секретарь ФИФА

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В 2018 году Forbes поставил генсека ФИФА на первое место в списке самых влиятельных женщин мирового спорта. Причины так считать есть. В 2016-м уроженка Сенегала стала первой женщиной на столь высоком посту в футболе. Ей было доверено следить за огромными счетами ФИФА, и уже четыре года Самура успешно этим занимается. За период с 2015-го по 2018 год выручка ФИФА составила рекордные 6,4 миллиарда долларов, в чем есть заслуга и генерального секретаря.

Марина Грановская, член совета директоров «Челси»

Источник: Reuters

Она начинала карьеру рядовым сотрудником «Сибнефти», а доросла до статуса правой руки Романа Абрамовича. И даже больше — фактически в последние годы именно Грановская рулит «Челси», потому что истинному владельцу въезд в Великобританию запрещен. Известно о Грановской мало — ей 45 лет, выпускница МГУ, также имеет канадское гражданство. Избегает публичности. Грановская — эффектная женщина, но в соцсетях ее нет, а интервью она принципиально не дает. Основная зона ответственности — переговоры, в этом Грановская великолепна. Например, она в 2013 году помирила Абрамовича с Жозе Моуринью и вернула португальца на «Стэмфорд Бридж». Она же постоянно мелькает на фото с подписаниями контрактов, она же три года назад выбила из Nike пухлый контракт. Проще говоря, без Грановской «Челси» был бы совсем другим.

Стефани Фраппар, главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА-2019

Источник: Reuters

14 августа прошлого года весь мир наблюдал, как женская бригада арбитров работала на решающем еврокубковом матче между «Челси» и «Ливерпулем». Беспрецедентно. Еще в 1999 году француженка Нелли Вьенно размахивала флагом на матче Лиги чемпионов — и тогда это стало огромным событием. Но она была лишь ассистентом. А вот ее соотечественница Стефани Фраппар вошла в историю иначе — до нее женщинам не доверяли работу главного арбитра на столь важном матче. Бригада Фраппар справилась, хотя и не без огрехов. «Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин после матча за Суперкубок.

Меган Рапино, полузащитник женской сборной США

Источник: Reuters

Вы заметили, насколько ярче в последнее время за рубежом стали освещать женский футбол? О прошлогоднем чемпионате мира писали и рассказывали чуть ли не на том же уровне, что о мужском турнире. Чемпионат в очередной раз выиграла сборная США, а лучшим игроком была признана Меган Рапино — розововолосый фланговый хавбек. Она выделяется среди футболисток не только внешним видом и игрой, но и громким голосом — она активно продвигает идею равноправия в спорте и требует, чтобы зарплатная пропасть между игроками женского и мужского полов сократилась. В прошлом году Рапино и ее партнерши по сборной даже подали иск к федерации футбола США — обвинили ее в гендерной дискриминации. Футболистки добились своего — месяц назад федерацию возглавила женщина, Синди Пэрлоу.

Каррен Брэйди, вице-президент «Вест Хэма»

Источник: Reuters

Баронессу Брэйди в Великобритании называют «первой леди футбола». Она еще в 1993 году заняла управляющую должность в «Бирмингеме», через два года вышла замуж за футболиста Пола Пескисолидо, а в 2010-м стала вице-президентом «Вест Хэма». Раньше Брэйди занималась бухгалтерией, и успешно справлялась с задачами. «Бирмингем» при ней вышел на самоокупаемость, хотя вылетел из премьер-лиги. А сейчас Брэйди контролирует «Вест Хэм» и от его имени ведет переговоры со всеми. Именно Брэйди выиграла битву за Олимпийский стадион, на который переехали «молотобойцы».

Рэйчел Андерсон, первая женщина-агент ФИФА

Источник: Reuters

В 1993 году защитник Джулиан Дикс перешел из «Вест Хэма» в «Ливерпуль». Вроде бы стандартный трансфер, но для тех времен — нет. Дело в том, что агентом Дикса была женщина по имени Рэйчел Андерсон. Ей было очень сложно протаптывать тропу в мужском футболе. К примеру, в 1997 году ей не разрешили посетить церемонию вручения призов Футбольной ассоциации из-за женского пола. Но Андерсон не молчала, а подала в суд на ФА, получив поддержку премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Андерсон выиграла дело, но на этом не остановилась — она добилась того, чтобы лучшего футболиста сезона выбирали не только среди мужчин, но и среди женщин.

Корин Дьякр, главный тренер женской сборной Франции

Источник: Reuters