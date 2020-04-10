7 самых влиятельных женщин в футболе
Дамы, которые добились успеха в самом популярном виде спорта.
Дамы, которые добились успеха в самом популярном виде спорта.
В 2018 году Forbes поставил генсека ФИФА на первое место в списке самых влиятельных женщин мирового спорта. Причины так считать есть. В 2016-м уроженка Сенегала стала первой женщиной на столь высоком посту в футболе. Ей было доверено следить за огромными счетами ФИФА, и уже четыре года Самура успешно этим занимается. За период с 2015-го по 2018 год выручка ФИФА составила рекордные 6,4 миллиарда долларов, в чем есть заслуга и генерального секретаря.
Она начинала карьеру рядовым сотрудником «Сибнефти», а доросла до статуса правой руки Романа Абрамовича. И даже больше — фактически в последние годы именно Грановская рулит «Челси», потому что истинному владельцу въезд в Великобританию запрещен. Известно о Грановской мало — ей 45 лет, выпускница МГУ, также имеет канадское гражданство. Избегает публичности. Грановская — эффектная женщина, но в соцсетях ее нет, а интервью она принципиально не дает. Основная зона ответственности — переговоры, в этом Грановская великолепна. Например, она в 2013 году помирила Абрамовича с Жозе Моуринью и вернула португальца на «Стэмфорд Бридж». Она же постоянно мелькает на фото с подписаниями контрактов, она же три года назад выбила из Nike пухлый контракт. Проще говоря, без Грановской «Челси» был бы совсем другим.
14 августа прошлого года весь мир наблюдал, как женская бригада арбитров работала на решающем еврокубковом матче между «Челси» и «Ливерпулем». Беспрецедентно. Еще в 1999 году француженка Нелли Вьенно размахивала флагом на матче Лиги чемпионов — и тогда это стало огромным событием. Но она была лишь ассистентом. А вот ее соотечественница Стефани Фраппар вошла в историю иначе — до нее женщинам не доверяли работу главного арбитра на столь важном матче. Бригада Фраппар справилась, хотя и не без огрехов. «Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин после матча за Суперкубок.
Вы заметили, насколько ярче в последнее время за рубежом стали освещать женский футбол? О прошлогоднем чемпионате мира писали и рассказывали чуть ли не на том же уровне, что о мужском турнире. Чемпионат в очередной раз выиграла сборная США, а лучшим игроком была признана Меган Рапино — розововолосый фланговый хавбек. Она выделяется среди футболисток не только внешним видом и игрой, но и громким голосом — она активно продвигает идею равноправия в спорте и требует, чтобы зарплатная пропасть между игроками женского и мужского полов сократилась. В прошлом году Рапино и ее партнерши по сборной даже подали иск к федерации футбола США — обвинили ее в гендерной дискриминации. Футболистки добились своего — месяц назад федерацию возглавила женщина, Синди Пэрлоу.
Баронессу Брэйди в Великобритании называют «первой леди футбола». Она еще в 1993 году заняла управляющую должность в «Бирмингеме», через два года вышла замуж за футболиста Пола Пескисолидо, а в 2010-м стала
В 1993 году защитник Джулиан Дикс перешел из «Вест Хэма» в «Ливерпуль». Вроде бы стандартный трансфер, но для тех времен — нет. Дело в том, что агентом Дикса была женщина по имени Рэйчел Андерсон. Ей было очень сложно протаптывать тропу в мужском футболе. К примеру, в 1997 году ей не разрешили посетить церемонию вручения призов Футбольной ассоциации
В 2014 году клуб второй французской лиги «Клермон» прогремел на весь мир — его президент Клод Миши назначил на должность главного тренера своей мужской команды женщину Элену Кошту. Правда, португалка спустя месяц уволилась, не справившись с давлением, но Миши не отступал. На место Кошты пригласили француженку Корин Дьякр, которая совершила прорыв. Она руководила «Клермоном» на протяжении трех лет — дважды команда занимала 12-е место, а еще раз седьмое. Естественно, до нее в сильнейших лигах Франции ни одна женщина не могла продержаться так долго в мужской команде. В 2017-м Дьякр ушла, но только потому, что ее позвали руководить сборной Франции.