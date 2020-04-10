Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку
Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.
Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.
По данным источника, функционеры подали в отставку
Сообщается, что клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья.
«Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту «Барселоны» наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.
Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария, — приводит заявление функционеров La Vanguardia.