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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.

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Источник: Reuters

По данным источника, функционеры подали в отставку из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии коронавируса и после неё, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях.

Сообщается, что клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья.

«Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту «Барселоны» наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария, — приводит заявление функционеров La Vanguardia.

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