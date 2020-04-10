Месси заявил, что не собирается переходить в «Интер»

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По информации итальянской прессы, Месси может оказаться в миланском клубе уже в следующем сезоне. Также одним из вариантов продолжения карьеры 32-летнего нападающего СМИ называли аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», за который он выступал до переезда в «Барселону».

«Это ложные новости. То же самое касается и информации о “Ньюэллс Олд Бойз”. Это неправда. Хорошо, что им [новостям] никто не верит», — написал аргентинец.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt стоимость аргентинца оценивается в €112 млн.

В нынешнем сезоне Месси провел 31 матч в составе клуба из Каталонии, забив 24 мяча и отдав 16 голевых передач. Форвард дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в официальном матче в октябре 2004 года, всего на его счету 718 игр, в которых он забил 627 мячей и отдал 261 голевую передачу.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем летних Олимпийских игр.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта, позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 матчей.