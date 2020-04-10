Рюштю Речбер: Хорошо, что я давно бросил курить. Курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу

— Слава богу, этот страшный период закончился, — приводит AS слова Речбера. — Период восстановления был очень интенсивным и долгим. Теперь я в порядке, нахожусь дома, на карантине. С каждым днем мне все лучше и лучше. С этим вирусом шутить нельзя. Неважно, молод ты или стар, каждый может заразиться этой инфекцией. Все люди должны заботиться о себе. Хорошо, что я давно бросил курить, ведь курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу. Очень рад, что многие люди из Испании выразили мне поддержку, пишут мне сообщения. Руководитель «Барселоны» по связям тоже пишет мне и сообщает, что президент клуба Хосеп Бартомеу интересуется моим состоянием.