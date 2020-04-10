Экс-тренер «Валенсии» Марселино отказался от предложения возглавить «Милан»

По данным источника, именно недавнее увольнение из «Валенсии» послужило причиной отказа. 54-летний Марселино был уволен с поста главного тренера «летучих мышей». Официально причина отставки тренера так и не была объявлена. По некоторым данным, у специалиста возник конфликт с президентом клуба Питером Лимом, который вмешивался в работу Марселино.