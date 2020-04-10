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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Валенсии» Марселино отказался от предложения возглавить «Милан»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль отказался от предложения возглавить «Милан».

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Источник: AP 2020

Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, именно недавнее увольнение из «Валенсии» послужило причиной отказа. 54-летний Марселино был уволен с поста главного тренера «летучих мышей». Официально причина отставки тренера так и не была объявлена. По некоторым данным, у специалиста возник конфликт с президентом клуба Питером Лимом, который вмешивался в работу Марселино.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера миланского клуба является бывший наставник лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери. На данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли.

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