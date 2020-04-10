Неймара собрались лишить половины зарплаты из-за коронавируса

Министерство экономики и финансов Франции и Ассоциация профессиональных футболистов пришли к соглашению и приготовили рекомендации по снижению заплат игроков элитного дивизиона местного чемпионата на время паузы в сезоне. Таким образом, футболисты, чей оклад составляет от 10 до 20 тысяч евро в месяц могут столкнуться с сокращением 20 процентов выплат. Игроки с зарплатами до 50 тысяч евро потеряют 40 процентов оклада.