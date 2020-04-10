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14:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймара собрались лишить половины зарплаты из-за коронавируса

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и другие футболисты чемпионата Франции с зарплатой более 100 тысяч евро в месяц, могут лишиться половины оклада на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Министерство экономики и финансов Франции и Ассоциация профессиональных футболистов пришли к соглашению и приготовили рекомендации по снижению заплат игроков элитного дивизиона местного чемпионата на время паузы в сезоне. Таким образом, футболисты, чей оклад составляет от 10 до 20 тысяч евро в месяц могут столкнуться с сокращением 20 процентов выплат. Игроки с зарплатами до 50 тысяч евро потеряют 40 процентов оклада.

Неймар — один из самых высокооплачиваемых игроков мира и самый высокооплачиваемый в чемпионате Франции. В стане парижан он получает 31,6 миллиона евро в год.

Сокращение зарплат на время приостановки футбольного сезона — распространенная практика для европейских клубов. Так, игроки каталонской «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты.

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