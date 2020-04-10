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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

Как стало известно «СЭ», владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев перечислил 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, который занимается сбором средств на борьбу с пандемией коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

В общей сложности физическими и юридическими лицами на сегодня пожертвовано около 140 миллионов рублей, они идут на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов. Получается, что больше половины выделил Рыболовлев, который родился в Перми, работал там врачом в реанимации, а затем занялся своим бизнесом. С 2011-го он живет в Монако, где приобрел местный футбольный клуб.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Как сообщал «СЭ», руководство монегасков пошло навстречу футболисту и разрешило ему уехать из княжества и вернуться к родителям в родной Калтан, где он должен был пройти обязательный 14-дневный карантин.

Часть игроков осталась в Монако и занимается по индивидуальным планам, разработанным врачами клуба и главным тренером Робертом Морено. В отличие от Германии и Испании о возможных сроках возобновления чемпионата во Франции пока не говорят. (Александр Бобров).

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