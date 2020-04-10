Мануэль Нойер хочет получать более 20 миллионов евро в год по новому контракту с «Баварией»

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 34-летний немец хочет заключить соглашение сроком на 5 лет с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Сообщается, что мюнхенский клуб пытается найти компромисс в переговорах с Нойером, предлагая ему контракт до 2023 года с опцией продления на еще один год и бонусами за определенные достижения.

По информации немецкого издания, вратарь требует высокую зарплату потому, что его партнеры по команде, Люка Эрнандес и Филиппе Коутинью зарабатывают больше 20 миллионов евро. Также, Нойер опасается, что количество его игрового времени уменьшится с приходом вратаря «Шальке» Александра Нюбеля, который должен присоединиться к «Баварии» летом.