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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о воровстве в клубе. Каталонцы отреагировали

Эмили Русо, бывший вице-президент «Барселоны» и один из шести руководителей клуба, уволившихся минувшей ночью, рассказал о финансовых махинациях в стане сине-гранатовых.

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Источник: AFP 2020

«Думаю, кто-то воровал из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили € 1 млн за работу, рыночная цена которой € 100 тыс. Кто? Определённо кто-то из руководства. Не знаю, кто именно, но подозреваемые есть…» — цитирует Русо Sport.es со ссылкой на Rac1.

На заявление экс-функционера уже отреагировала «Барселона». В сообщении на официальном сайте каталонцев говорится следующее: «Клуб категорически отрицает любые действия, которые можно определить как коррупционные, и поэтому оставляет за собой право фиксации преступлений подобного характера. Анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers».

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20 февраля© Ньюстюб
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